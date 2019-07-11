РИАМО - 11 июл. Пешеходный переход через Варшавское шоссе появится в районе дома №2 на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с подготовкой проекта планировки территории внеуличного пешеходного перехода через Варшавское шоссе в районе дома №2 (ЮАО).

«Строительство данного линейного объекта улично-дорожной сети позволит гражданам комфортно, а главное безопасно пересекать восьмиполосную городскую автомагистраль», – сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что ближайший к этому дому существующий наземный переход не является комфортным для пешеходов, так как зеленый сигнал светофора быстро переключается на красный.

«Получается, что перейти дорогу в этом месте можно только бегом, а это затруднительно даже для молодых и здоровых людей, не говоря уже о пожилых и маломобильных гражданах», – рассказала она.

Проект планировки территории внеуличного пешеходного перехода в Донском районе будет подготовлен за счет средств бюджета Москвы.