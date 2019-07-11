РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. В ходе осмотра ремонта в подъездах дома на улице Машиностроителей в подмосковном Подольске управляющую компанию попросили устранить выявленные замечания по чистоте, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках парламентского контроля за реализацией губернаторской программы «Мой подъезд» помощники Максимовича совместно с депутатом совета депутатов округа Валерием Теличко, представителями МКУ «Окружное хозяйство» Андреем Матвеевым, ГЖИ и жителями проверили ремонт двух подъездов в доме №22 по улице Машиностроителей.

«В подъездах покрасили и побелили стены, установили пластиковые окна и полностью заменили входные группы. Незначительные замечания по уборке подъездов после ремонта УК пообещала устранить в ближайшее время», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что всего в 2019 году в Подольске будет отремонтировано свыше 900 подъездов, на эти цели из бюджета Московской области выделено 19,4 миллиона рублей, а из муниципального бюджета – 3,9 миллиона рублей.