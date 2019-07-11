РИАМО – 11 июл. В городском округе Химки нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее была рассмотрена жалоба ООО «Азимут» на действия муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению» и муниципального казенного учреждения «Управление централизации закупок» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Азимут» обоснованной.

«Также, Московское областное УФАС России выдало муниципальному бюджетному учреждению городского округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению» и муниципальному казенному учреждению «Управление централизации закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», – заключается в материале.