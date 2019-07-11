РИАМО - 11 июл. Конфликт двух мужчин в подмосковном Солнечногорске завершился поножовщиной, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«9 июля в 23:10 в ГБУЗ «Солнечногорская ЦРБ» с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обратился и госпитализирован мужчина 1991 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД знакомый пострадавшего 1995 года рождения, который в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре причинил пострадавшему проникающее колото-резаное ранение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».