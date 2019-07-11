РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 июл. После обращения жителя вывезли крупногабаритный мусор с контейнерной площадки на улице Лукино подмосковной Балашихи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал «Добродел» жалобу о нарушении правил уборки территории контейнерной площадки на улице Лукино, 57А. Он отметил, что управляющая компания вовремя не вывозит крупногабаритный мусор с места вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела ваше обращение по вопросу содержания указанной территории. Администрацией 10 июля проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушению проведены», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.