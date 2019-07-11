РИАМО – 11 июл. Отдел благоустройства подмосковных Котельников провел инспектирование состояния 11 дворов в микрорайонах горокруга, там оцифровали обнаруженные ямы, сообщается на официальной странице администрации Котельников в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению главы горокруга Котельники Андрея Булгакова, под руководством первого заместителя главы Сергея Горячева отделом благоустройства проведено инспектирование 11 дворов в микрорайонах Ковровый, Белая Дача, на 3-м Покровском проезде и на улице Новая», – говорится в сообщении.

В результате проверки оцифровано 6 ям, которые незамедлительно отправлены в работу. Большая часть ям во дворах Котельников уже устранена.