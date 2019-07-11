РИАМО - 11 июл. Глава Реутова Станислав Каторов призвал жителей принять участие в проекте по озеленению южной части города.



«Большинство запросов, которые поступают мне в соцсетях, на электронную почту и в ходе личных приемов, связаны с озеленением и благоустройством города, преимущественно его южной части. В первую очередь мы заинтересованы в новом для нашего города формате совместной работы – создании единой команды из ландшафтных дизайнеров, архитекторов, дендрологов и неравнодушных жителей с профессиональным опытом», – написал Каторов в своем Instagram-аккаунте.

Он призвал высказывать современные и полезные предложения по улучшению дворов, скверов или парков, планированию благоустройства зон отдыха, высадке деревьев, созданию придомовых скверов. Предложения жителей ждут по электронному адресу Green@reutov.net.

По данным Реутовского информагентства, накануне прошло общественное обсуждение проектов развития парковых зон Реутова. Главным наказом жителей стало увеличение количества зеленых насаждений на всей территории Реутова. Было отмечено высокое качество реконструкции территории парка «Фабричный пруд».

Также горожане высказали идею установить в городе беседки для отдыха на свежем воздухе. Территорию за деловым комплексом «Мир» при въезде в Реутов было предложено благоустроить и превратить в сквер или парк. Обсудили и концепции озеленения южной части города, размещения детских игровых площадок, определения зон для выгула домашних питомцев.