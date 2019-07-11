РИАМО - 11 июл. Бассейн появится в составе центра ФСО «Юность Москвы» на юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила проект режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам по адресу: улица Заречье, владение 7 (ЮВАО) с целью строительства бассейна.

«Новый бассейн станет частью спортивного ядра ФСО «Юность Москвы», включающего существующую конно-спортивную школу, футбольное поле и тренировочную площадку», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Строительство бассейна будет осуществляться за счет Адресной инвестиционной программы города Москвы.