РИАМО – 11 июл. Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал скриншоты переписки, подтверждающие факт того, что отравление продюсера Бари Алибасова на самом деле было инсценировкой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Доказательства шоумен продемонстрировал в эфире передачи «На самом деле» на Первом канале.

«Во время телепередачи ведущий показал переписку в мессенджере между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом, которая состоялась за месяц до госпитализации Алибасова. Как следует из текста переписки, Моцарь советовался с медиком по поводу публичного «прикрытия» для продюсера, которого на самом деле госпитализировали из-за проблем с алкоголем», – отмечается в сообщении.

Помощник Алибасова в переписке с медиком продумывал сценарий будущего «отравления».

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», – отметил Моцарь.

Врач в свою очередь одобрил предложенные детали.

«Да, мы тоже решили, что мозг и желудок», – ответил медик.

Шепелев, продемонстрировавший скриншоты, подтверждает то, что отравление Алибасова на самом деле было спланированной пиар-акцией.

«После заявления телеведущего находящийся в студии продюсер начал заметно нервничать и попросил воды, а затем предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии лечащих врачей», – добавляется в статье.

Во время ток-шоу Алибасов прошел проверку на детекторе лжи которая показала, что продюсер действительно отравился, но не средством для прочистки труб, а алкоголем, употребляемым в чрезмерном количестве.

Бари Алибасова госпитализировали в начале июня. Сообщалось, что продюсер попал в больницу, так как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По словам врачей, Алибасов получил серьезный ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня продюсера выписали из больницы. После этого эксперты предположили, что история с отравлением Алибасова является фейком.

Как утверждают врачи, продюсер слишком быстро выздоровел после такого серьезного отравления, хотя из-за ожога пищевода должен был на всю жизнь остаться инвалидом.