РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. В подмосковном Подольске во время диспансеризации у 40% обратившихся выявили подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Подольске при проведении Единого дня диспансеризации, который проходил 6 июля, были осмотрены 275 человек, из них 207 женщин и 68 мужчин. У 40% осмотренных были выявлены подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, у 17% – на заболевания пищеварительной системы, у 10% – на заболевания нервной системы, у 4% – подозрения на сахарный диабет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты с подозрением на патологию направлены на 2-й этап диспансеризации для прохождения углубленного обследования и назначения лечения.

Всего в 2019 году в горокруге было проведено шесть Единых дней диспансеризации. В ходе данных мероприятий были осмотрены свыше 1,8 тысячи человек.