РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июл. Экскурсию в три пожарно-спасательные части Балашихинского территориального управления «Мособлпожспаса» провели для воспитанников экологического лагеря в горокруге, ребятам рассказали о работе пожарных, сообщается в Instagram-аккаунте управления по делам несовершеннолетних администрации Балашихи комиссии по делам несовершеннолетних Балашихи.

«Несовершеннолетние, работающие в экологическом лагере «Чистый город», отдыхающие в городских оздоровительных лагерях побывали в трех пожарных частях Балашихинского территориального управления «Мособлпожспаса». Участники экскурсии ознакомились с территорией подразделения, пожарным депо, с устройством пожарного автомобиля», – говорится в сообщении.

Ребята смогли увидеть тушение условного пожара, примерить форму пожарных, посидеть в кабине пожарного автомобиля.

По окончании экскурсии они получили памятки «Добрые советы от МЧС» и «Служба-112».