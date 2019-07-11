РИАМО - 11 июл. Подмосковье примет участие в третьей Всероссийской летней спартакиаде инвалидов, которая пройдет с 12 по 20 июля в Йошкар-Оле, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие более 2,5 тысяч спортсменов из 71 региона страны. Участники в возрасте от 14 до 18 лет разыграют 200 комплектов наград в пяти нозологических группах: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

«Представительство Московской области станет одним из самых широких среди сборных регионов страны. 72 подмосковных спортсмена будут бороться за медали спартакиады во всех видах соревновательной программы», – говорится в сообщении.

Среди видов спорта представлены: бочча, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, голбол, дзюдо, а также футбол семь на семь.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что развитие адаптивного спорта – одно из приоритетных направлений спортивной политики в регионе.

«Мы уделяем большое внимание вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в занятия спортом, развитию паралимпийского движения. Центры подготовки таких профессиональных спортсменов работают в нескольких подмосковных муниципалитетах. Это позволяет нам быть в числе регионов-лидеров по представительству участников на соревнованиях для инвалидов», – сказал министр.