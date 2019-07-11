РИАМО – 11 июл. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова проводила городскую молодежь на первую смену областного форума «Я – гражданин Подмосковья», сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг возле молодежного центра «Лидер» Людмила Иванова пожелала ребятам удачи, новых знакомств и успехов. На первую смену форума отправилось 20 человек», – говорится в сообщении.

Московский областной форум «Я – гражданин Подмосковья» – это площадка для самореализации и обмена опытом. Форум пройдет в седьмой раз в новом формате, новом стиле и с новым смыслом.

В рамках форума состоится пять смен, посвященных разным темам: «Творчество», «Предпринимательство», «Молодые парламентарии», «Волонтеры», «Профессиональное образование». В мероприятии также примет участие молодежь из Германии, Бельгии, Индии, Бангладеша, Китая.