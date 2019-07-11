РИАМО – 11 июл. Необычные мамонтовые ослы, или ослы пуату, поселятся в Московском зоопарке, двух самок планируется привезти осенью, сообщается на странице Московского зоопарка в Facebook.

Их доставят из зоопарка Вышкова (Чехия).

«Ослы пуату появятся в коллекции зоопарка впервые за всю его историю. Приезд этих удивительных копытных в Москву запланирован на осень. Пуату являются одной из самых редких и малоизвестных пород ослов», – говорится в сообщении.

Спутать их с кем-то другим просто невозможно: эти копытные обладают яркой внешностью, отличительная особенность которой – длинная шоколадная или черная шерсть, свисающая до самой земли и визуально напоминающая рокерские дреды.

«Предположительно, ослы пуату были выведены еще в Римской империи. Изначально их использовали как тягловую силу – из-за выносливости и способности перевозить значительные грузы. Пуату считаются самыми крупными среди ослов. Отсюда и их второе название – мамонтовые ослы», – добавляется в материале.

В среднем высота взрослого самца пуату достигает 150 сантиметров в холке, а самки – 135-140 сантиметров.

Особой популярностью этот вид пользовался в средние века во Франции. Тогда владеть пуату было большой роскошью, которую могли позволить себе исключительно представители знати.

«Однако с наступлением технической революции потребность в разведении этих животных отпала, и к середине XX века популяция оказалось в плачевном состоянии. Возродить ее удалось благодаря работе французских животноводов, в частности деятельности особой программы по сохранению пуату, которая была запущена в 1980 году», – разъясняется в сообщении.

Сейчас основное поголовье этих удивительных ослов сосредоточено в Западной и Центральной Европе, также отдельные популяции есть в США, Великобритании и Австралии.

«Мы очень рады, что эти необычные копытные пополнят коллекцию Московского зоопарка. Сейчас мы активно готовимся к приезду пуату, обустраиваем для них вольер и надеемся, что уже скоро наши гости смогут наблюдать за ними и знакомиться с особенностями их поведения», – резюмировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.