РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июл. Глава Королева Александр Ходырев вручил подарки выпускникам, сдавшими ЕГЭ на 200 и больше баллов, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг Ходырев встретился с тремя выпускниками городских школ, сдавшими ЕГЭ на и 200 и 300 баллов.

«Вы – большие молодцы, мы все вами гордимся. Вместе с педагогами и родителями вы проделали большой и трудный путь, показали отличные результаты. Я желаю вам еще больших успехов, у вас огромный потенциал и большое будущее. Дерзайте», – сказал Ходырев.

Глава города пообщался с выпускниками, сказал напутственные слова и вручил подарки будущим студентам лучших московских вузов.

Лиза Попова, ученица лицея научно-инженерного профиля, сдала ЕГЭ на 300 баллов по математике, физике и информатике, также ученик лицея Александр Латиков сдал ЕГЭ на 200 баллов по математике и информатике, столько же баллов по математике и физике набрал ученик гимназии №5 Денис Лыков.