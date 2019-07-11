РИАМО - 11 июл. По данным анализа областного Минпотребрынка, вендинговые автоматы с разливной водой оказались самыми популярными у жителей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Подмосковье – отличная площадка для развития всех форматов торговли, в том числе и мелкорозничной. Традиционно основной объем реализации в данном формате приходится на продукты питания. Вендинговые автоматы дают возможность организовать торговлю эффективно в максимально короткие сроки. При этом продукция не теряет своей свежести, а торговая наценка минимальна», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, на территории Московской области на данный момент расположено порядка 300 отдельно стоящих вендинговых автоматов. Из них порядка 40% приходится на автоматы с разливной водой. На втором месте находятся автоматы со снеками – 16%, молочной продукцией и кофе – по 12%. Остальной объем – различные промтовары.

«Должен отметить, что сюда не входят автоматы, расположенные внутри крупных торговых центров, но постепенно мы проанализируем и этот рынок. Хочу отдельно добавить, что немаловажным для этого вида деятельности является и его невысокая капитализация», – отметил министр.

Вендинговые машины не нуждаются в крупных вложениях средств, предпринимателям нет необходимости платить заработную плату работникам, автоматы весьма компактны и хорошо вписываются в любой окружающий дизайн, заключил глава Минпотребрынка.