РИАМО - 11 июл. Спасатели поисково-спасательного отряда №27 Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» извлекли мужчину из водоприемного колодца городской системы водоотвода в Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Спасатель, старший смены поисково-спасательного отряда №27 Михаил Крайнов сообщил, что инцидент произошел в городском округе Луховицы. О происшествии 10 июля на пульт дежурного диспетчера узла связи 229-й пожарной части Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщили местные жители.

«По прибытию к месту вызова специалисты осмотрели место происшествия и оценили обстановку. Пострадавший мужчина находился без сознания. Спасатели спустились в колодец и на месте оказали первую помощь. Мужчине пришлось провести сердечно-легочную реанимацию, а именно непрямой массаж сердца. Далее при помощи спасательного щита и спасательной веревки подняли его на поверхность», – отметил Крайнов.

Он добавил, что после извлечения пострадавшего из колодца, спасатели произвели его эвакуацию к месту стоянки автомобиля скорой медицинской помощи и передали дежурной бригаде медиков. Пострадавшим оказался 58-летний житель Луховиц.

В настоящий момент мужчина находится на лечении в Луховицкой центральной районной больнице.