РИАМО - 11 июл. Врачи городской клинической больницы имени Федора Иноземцева в Москве помогли родить здорового ребенка женщине с одной почкой и редкой врожденной аномалией, которая встречается у 3% женщин – полным удвоением матки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Ситуация осложнялась тем, что желанная беременность у 29-летней женщины наступила на фоне бесплодия в течение четырех лет. Во время беременности, на 27-й неделе, у пациентки развились такие опасные осложнения, как гестационная артериальная гипертензия, сахарный диабет, плацентарная недостаточность и задержка роста плода.

«Врачи отделения патологии беременности больницы имени Федора Иноземцева совместно с кафедрой акушерства и гинекологии РНИМУ имени Николая Пирогова выработали тактику ведения беременности, а также назначили комплексное лечение осложнений беременности, чтобы продлить беременность до 36 недель, после чего провели плановое кесарево сечение и помогли появиться на свет здоровому мальчику», — отмечается в материале.

У каждой беременной с врожденной аномалией развития матки выявляется сразу несколько осложнений беременности – например, угроза прерывания беременности в ранние сроки, плацентарная недостаточность и преэклампсия с ведущим гипертензивным синдромом.

Частота преждевременного родоразрешения в связи с осложнениями крайне высока, но врачам удалось продлить беременность до достаточного срока для появления малыша на свет. Счастливая мама и новорожденный малыш уже выписаны домой без осложнений.