РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 июл. Более 1,6 тысячи пожилых граждан из 48 городов Подмосковья установили мировой рекорд по самому массовому уроку танца «Зумба Континенталь» на региональном фестивале танцев в подмосковной Балашихе, сообщил генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов.

Организаторами фестиваля, который прошел на главной площади у Ледового дворца, стали министерство социального развития Московской области и администрация Балашихи. Основная цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия среди людей старшего поколения.

«Приятно видеть таких активных участников проекта «Активное долголетие в Подмосковье». Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто откликнулся установить новый мировой рекорд. Сегодня будет побит рекорд Турции. Там 1100 человек всех возрастов одновременно станцевали континентальную зумбу. Количество наших участников из 48 городов Подмосковья – 1627. И это представители прекрасного серебряного возраста. От вас сегодня главное – синхронность», – сказал Копылов.

После зажигательного массового урока танца «Зумба Континенталь» он подтвердил, что новый мировой рекорд установлен и зафиксирован, а затем в торжественной обстановке вручил сертификат об установлении нового рекорда заместителю министра социального развития Московской области Александру Шустрову.

«Сегодня (11 июля – ред.), на этом уникальном фестивале танца, вы поставили этот рекорд. Уверен, что ваша активность принесет пользу для здоровья, взаимоотношений. Как известно, зумба – это латиноамериканский зажигательный танец. Но именно своей энергией, своим движением вы разогнали тучи, согрелись, и, уверен, были счастливы», – отметил Шустров.

Он поздравил всех участников и рассказал, что в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье» люди пожилого возраста изучают иностранные языки, путешествуют, занимаются физической активностью, плаванием, йогой.

В ходе фестиваля для участников провели мастер-классы, ярмарку, развлекательную программу с участием творческих коллективов Балашихи. Подмосковные пенсионеры научились изготавливать цветы из атласных лент, выполнять поделки из пряжи, рисовать в технике стрит-арт.

Как провести лето в Подмосковье>>