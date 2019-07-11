РИАМО – 11 июл. Ремонт дорог в подмосковном Орехово-Зуеве и на присоединенных территориях уже завершен по трем адресам, глава городского округа Геннадий Панин проконтролировал, как идут работы в остальных местах, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации муниципалитета.

«Уже завершены работы на улице Совхозной, в 1-м проезде Строителей и местечке «Крольчатник». Недавно глава Орехово-Зуева Геннадий Панин проинспектировал ход ремонта дороги на улице Набережной, где уже завершена укладка асфальта на тротуаре. Работы идут в срок», – сообщил представитель.

По его словам, ремонт дорожного полотна будет также осуществлен и по следующим адресам: улица 2-й Пятилетки; 2-ой проезд Льва Толстого; 2-й проезд Строителей; улица Бирюкова (участки от улицы Галочкина до улицы Урицкого и от улицы Иванова до Исаакиевского озера); улица Боровая; улица Будьковская; улица Козлова до улицы Бирюкова; улица Малая Московская; улица Октябрьская; улица Солнечная; улица Тургенева; улица Якова Флиера; проезд Лесной; деревня Малая Дубна, улица Лесная; деревня Нажицы; деревня Федорово от дома №198 до дома №64.