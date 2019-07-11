РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. Подрядчики до 15 июля должны устранить нарекания по покосу травы и уборке смета с тротуаров в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации городского округа.

В территориальном управлении администрации Подольска в микрорайоне Климовск в четверг прошло очередное рабочее совещание с представителями подрядных организаций, осуществляющих уборку территории микрорайона. На встрече присутствовали представители МБУ «Подольский комбинат благоустройства», управляющей компании МУП «СЕЗ».

«Накануне сотрудники теруправления совершили объезд территории микрорайона Климовск и на встрече озвучили все выявленные недостатки. В частности, мы высказали нарекания по покосу травы и кустарников, по уборке смета и мусора на тротуарах и вдоль них, а также многое другое», – сказал сотрудник.

Он отметил, что подрядчиков обязали устранить все нарекания до 17:00 15 июля. После чего их представители должны будут отчитаться о проведенной работе.