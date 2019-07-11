РИАМО - 11 июл. Для предотвращения взрывов аккумуляторов у гаджетов, специалисты рекомендуют использовать сертифицированную продукцию и не допускать перегрева аппарата, говорится в сообщении пресс-службы центра цифровой экспертизы Роскачества.

С начала массового распространения гаджетов стали поступать и сообщения о взрывах и возгораниях батарей. Взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и старение устройства. И если от первого не застрахован никто, то двух других факторов риска можно избежать, соблюдая правила эксплуатации и рекомендации центра цифровой экспертизы Роскачества.

«Всегда найдутся люди, которые, несмотря на запрещающие надписи, наносимые на аккумуляторах и в сопроводительной документации будут разбирать аккумуляторы, снимать с них «мешающие» защитные схемы или пробовать усовершенствовать их, бросать в огонь, пытаться, сняв защиту, заряжать вне допустимых диапазонов температур, или непредусмотренными изготовителями зарядными устройствами», – сказал директор Национальной ассоциации производителей источников тока «РУСБАТ», председатель технического комитета Росстандарта ТК044 «Аккумуляторы и батареи» Сергей Орлов.

Он уточнил, что подобные случаи зачастую приводят к фатальным последствиям и даже у самых-самых «продвинутых» разработчиков нет заранее ответов на «что будет если…».

«Требуется скрупулезная и осмотрительная работа для выявления подводных камней, которые могут не только повредить ваше оборудование или испортить костюм, но и поставить под угрозу ваше дальнейшее существование», – добавил Орлов.

Общий совет, который дает эксперт – не совершать действий, не рекомендованных изготовителем.

«Что мы можем сделать сейчас, чтобы предотвратить взрыв гаджетов, которые нас окружают? Роскачество дает рекомендации для потребителей: пользуйтесь фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками; не допускайте перегрева аппарата – не оставляйте его под прямыми лучами солнца или под подушкой», – уточняется в материале.

Также во время зарядки не стоит запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для гаджета процессы, иначе устройство получит двойной перегрев и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора. Это правило не распространяется на случай, когда уровень заряда уже полон. Обычное использование гаджета на зарядке также ничем не грозит батарее.

Кроме того, владельцам гаджетов рекомендуют не забывать о том, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений, именно поэтому не стоит брать их с собой, если в планах – занятия активным спортом. Не следует носить гаджет в заднем кармане одежды (если вы забудете про него и сядете на твердую поверхность, есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения).

«Если ваш аккумулятор уже вздулся – ни в коем случае его не используйте, ведь там уже происходят химические реакции, которые могут повлечь за собой взрыв батареи», – подчеркивается в сообщении.

При возгорании аккумулятора не стоит к нему прикасаться и сразу же нужно выдернуть устройство из розетки. Следует также перекрыть доступ к устройству с помощью подручных средств – бросить его в воду или накрыть чем-то, что плохо горит.

«Если реакция уже началась, остановить ее в бытовых условиях не представляется возможным. Необходимо быстро кинуть устройство в место, взрыв в котором не причинит ущерба», – резюмируется в материале.