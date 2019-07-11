РИАМО - 11 июл. Более 1,1 тысячи студентов со всей России принимают участие в образовательном интенсиве «Остров 10-22», среди них – команда из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Свыше 1,1 тысячи участников лучших вузовских команд со всей страны собрались на образовательном интенсиве «Остров 10-22» на базе Сколковского института науки и технологий. Среди участников и Московский государственный областной университет – региональная команда, которая на протяжении 13 дней будет работать над трансформацией университета с учетом системных изменений цифровой экономики», – сказала Забралова.

Она дополнила, что участие в интенсиве является для многих вузов возможностью начать взаимодействие с экосистемой Национальной технологической инициативы – масштабной государственной программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий и проектов на международные рынки.

Забралова подчеркнула, что в течение всех дней работы интенсива участников ждет насыщенная программа, включающая диагностические игры, спортивные занятия, мастер-классы, клубы мышления и интересные лекции.

«Для подмосковных ребят это возможность проявить себя, узнать много нового, а также научиться защищать свои идеи перед экспертным сообществом. Уверена, наша команда продемонстрирует все свои способности и навыки», – пояснила она.