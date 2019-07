В этот уикенд в Москве можно танцевать на одном из любимых летних опен-эйров Park Live, любоваться шедеврами ландшафтного дизайна на Moscow Flower Show, обедать на фестивалях Франции и Италии и делать селфи на новой Инстаулице, а также успеть на выставку Эдварда Мунка в Третьяковку.

8 модных купальников 2019: минимализм, боди и высокие вырезы а‑ля 80‑е>>

ПЯТНИЦА, 12 июля

Park Live 2019

© официальный сайт фестиваля Park Live

Музыкальный фестиваль Park Live с 12 по 14 июля в шестой раз пройдет в Москве. Хедлайнером первого дня станет группа Bring Me the Horizon, также в этот день выступят Nothing but Thieves, SWMRS. 13 июля на фестивале выступит Джаред Лето с группой Thirty Seconds to Mars, Rag'n'Bone Man, а 14 июля завершит фестиваль Die Antwoord. Кроме того, в крайний день фестиваля можно будет послушать «Дельфина», Fever 333, Missio и многих других музыкантов. На фестивале будут устроены тематические зоны для развлечений – фудкорт, детская и пр.

Где: Москва, Парк Горького

Цена: от 4000 до 8500 рублей

«Яма» в центре Москвы: как амфитеатр на Хохловке стал safe zone для дерзких подростков>>

Moscow Flower Show

© фото предоставлено организаторами Moscow Flower Show

VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019 с 10 по 21 июля проходит в парке «Музеон». Темой этого года стал театр. Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создали известные российские дизайнеры моды в спецпроекте «Дефиле садов», среди которых Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие. Еще одним новшеством станет проведение первого ночного светового шоу в садах «Gardens Night Light». 12 июля во всех садах на территории фестиваля зажгутся тысячи огней, а «Музеон» на одну ночь превратится в сказочный лес. В рамках Moscow Flower Show 2019 пройдет общенациональный конкурс ландшафтного дизайна и садоводства среди школьников «Планета цветов». Участники из разных городов России представят индивидуальные и групповые проекты.

Где: Москва, парк искусств «Музеон»

Цена: от 300 до 600 рублей

Как в Тбилиси: 10 ресторанов в Москве, где почувствовать дух Грузии>>

«Мертвые не умирают»

Новый фильм Джима Джармуша («Выживут только любовники», «Кофе и сигареты») в российском прокате с 11 июля. Зомби-апокалипсис с участием Адама Драйвера, Билла Мюррея, Хлои Севиньи, Тильды Суинтон, Стивы Бушеми, Селены Гомез, Игги Попа и Тома Уэйтса получился спорным. После премьеры в Каннах мнение зрителей и критиков разделились. Составить собственное впечатление наши зрители смогут уже в этот уикенд.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Что смотреть в кино в июле: новый «Человек‑паук», «Король Лев» и еще 7 фильмов месяца>>

СУББОТА, 13 июля

Фестиваль RADI MIRA I LUBVI

© официальный сайт "Аптекарского огорода"

Мультижанровый фестиваль 13 и 14 июля пройдет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». В программе: спектакли, перформансы, арт-инсталляции, концерты, концептуальный маркет и фудкорт. Фестиваль разделен на две части: дневную – с концертами, танцполом и театральной площадкой под открытым небом, и ночную, когда гостей ждут диджейские сеты в закрытых тепличных комплексах. На фестивале выступит бельгийский проект Stavroz, микширующий этнические мотивы с модными электро-сетами, YokoO – лидер немецкой волны EDM и дуэт электронщиков из Берлина BONDI с вдумчивым вокалом, тонкими вариациями мелодии и ритма. Украшением фестиваля будет Viken Arman – мастер ремиксов.

В рамках театральной программы представят поэтический джем про внешний и внутренний космос «Юре бы это понравилось» от режиссера Алексея Золотовицкого. В спектакле собраны стихи Хармса, Есенина, Цветаевой и Бродского про космос, речитатив, jazz-импровизация. Также можно будет увидеть ситуационную комедию «Затмение» по пьесе Любы Стрижак, которая будет проходить в баре, где гостям предложат попробовать коктейли или fingers food.

Где: Москва, Ботанический саду МГУ «Аптекарский огород»

Цена: от 2500 рублей

Как почувствовать себя москвичом за один день>>

Открытие Инстаулицы

© официальная страница "Нового вернисажа" в Facebook © официальная страница "Нового вернисажа" в Facebook © официальная страница "Нового вернисажа" в Facebook © официальная страница "Нового вернисажа" в Facebook 1 из 4

Открытие улицы, где можно будет сделать лучшие селфи, состоится 13 июля. Пространство появится в «Новом Вернисаже» в Измайлово, который обещает стать площадкой для максимально комфортной работы фотографов, блогеров, режиссеров и клипмейкеров. В день открытия будет работать маркет, пройдет лекция «Путь вдохновения для творчества», воркшоп «как создать инста-иллюстрации» и многое другое.

Где: Москва, Измайловское шоссе, 73Ж

Цена: бесплатно

Оранжевое вино, устрицы и суперфуды: что заказывать в ресторанах Москвы летом 2019>>

Большой фестиваль Италии

© официальная страница мероприятия в Facebook

Большой фестиваль Италии 13 и 14 июля в третий раз пройдет в Москве. На два дня сад «Эрмитаж» превратился в маленькую Италию, где можно будет окунуться в атмосферу страны оливковых рощ и античных руин, прикоснуться к богатейшему культурному наследию, на мгновение очутиться в городах, подаривших миру гениальных творцов и изобретателей, проникнуться страстью и эмоциями. В программе – маркет итальянской еды, фудкорт с пастой и пиццей, а также мастер-классы по керамике, изготовление тарелок под пиццу и пр.

Где: Москва, сад «Эрмитаж»

Цена: бесплатно

Сезон веранд: где модно есть и пить в Москве летом 2019>>

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

День Франции 2019

© официальная страница мероприятия в Facebook

Ежегодный городской фестиваль «День Франции», приуроченный к национальному празднику – Дню взятия Бастилии, 14 июля в пятый раз пройдет в Москве. В парке искусств «Музеон» можно купить товары из Франции – духи, марсельское мыло, винтажные украшения, букетики лаванды и многое другое. В рамках фестиваля пройдет парад французских бульдогов, выступит французская певица Морган Джи, пройдут розыгрыши призов, курсы французского языка, кинопоказы и пр. Также на фестивале можно купить сыр, сделать макияж от Vivienne Sabo и увидеть шоу мыльных пузырей.

Где: Москва, Парк искусств «Музеон»

Цена: бесплатно

Наномороженое, джелато и эскимо‑шоу: где поесть мороженое в Москве летом 2019>>

Закрытие выставки Эдварда Мунка

© сайт Третьяковской галереи

Выставка произведений норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка 14 июля работает последний день в Третьяковской галерее. В связи с этим с 10 по 14 июля, Третьяковка продлила часы работы выставки – войти в музей можно до 22:00, выставка работает до 23:00. Впервые работы выдающегося художника представлены в России в полном объеме. На выставке можно увидеть 70 живописных и 30 графических работ, фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло, а также из ГМИИ им. А.С. Пушкина. Наиболее известным и ожидаемым экспонатом на выставке стал знаменитый «Крик» Один из любопытных разделов выставки – «Мунк и Достоевский», так как на формирование мировоззрения и образного мышления норвежского гения большое влияние оказали романы русского классика. Билеты лучше покупать онлайн на определенную дату.

Где: Москва, Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке

Цена: 600 рублей