РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 июл. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в краже мобильного телефона из автомобиля на улице Жилгородок в подмосковной Балашихе, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение от 38-летнего местного жителя. По его словам, неизвестные из его автомобиля, припаркованного у одного из домов на улице Жилгородок, похитили мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 26-летний местный житель. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.