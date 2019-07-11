РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. Члены общественной палаты Подольска будут участвовать в консультационных встречах с жителями по соисканию премии «Наше Подмосковье», сообщила «РИАМО в Подольске» член общественной палаты округа Лариса Тарасова.

В микрорайоне Кузнечики на днях прошла первая встреча по разъяснению вопросов по соисканию губернаторской премии «Наше Подмосковье» и премии главы городского округа Подольск.

«Всего на встрече присутствовало 10 человек. В мероприятии участвовали и члены общественной палаты округа. Отмечу, что график проведения данных встреч предполагает присутствие на них представителей общественной палаты», – сказала Тарасова.

Жители интересовались подачей документов, спрашивали, как быть тем, кто не имеет возможности воспользоваться компьютером, кто не знает, как правильно сформулировать тематику проекта, какие документы прикладывать и многими другими вопросами.

Консультационные встречи по вопросам соискания премий губернатора «Наше Подмосковье» и главы округа будут проходить в различных микрорайонах Подольска до 18 июля. Всего в настоящий момент от горожан было подано свыше 80 заявок.