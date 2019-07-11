РИАМО - 11 июл. В Московской области в рамках программы ремонта приступили к работам по замене дорожного покрытия территорий медицинских учреждений и автовокзалов, в общей сложности приведут в порядок дорожное покрытие возле 180 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Всего в этом сезоне для комфортного доступа жителей к социальным объектам планируется отремонтировать территории 158 больниц и поликлиник в 44 муниципальных образованиях и 22 автовокзалов и станций в 22 муниципалитетах.

«Социально значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому состояние дорожного покрытия на территориях влияет на комфорт населения и повышает уровень доступности для маломобильных групп граждан, – отметил глава министерства Алексей Гержик.

Он добавил, что на сегодняшний день рабочие приступили к ремонту территорий центральной больницы в Сергиевом Посаде, поликлиники в Запрудне и автовокзала в Талдомском городском округе, а также больницы в Дубне. Завершен ремонт на территориях центральной районной больницы в Солнечногорске и родильного дома в Королеве.

Наибольший объем работ проведут на территориях медучреждений в Раменском городском округе, где отремонтируют порядка 15 объектов, в Коломенском городском округе – 10 объектов и в Люберцах – девять.

Ремонт территорий автовокзалов и медучреждений проводится в регионе второй год подряд. В 2018 году асфальтобетонное покрытие заменили на территориях девяти медицинских учреждений и 11 автовокзалов и станций.