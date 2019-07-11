РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. В микрорайоне Климовск Подольска в четверг приступили к обустройству новой детской площадки в одном из дворов на Симферопольской улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе дома №29 по улице Симферопольской в микрорайоне Климовск Подольска (11 июля, – ред.) начались работы по обустройству новой детской игровой площадки. Площадь площадки составит 192 квадратных метра, также будет обустроен песочный городок площадью 12 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в четверг начались работы по обустройству парковочного кармана у дома №7 на улице Заводская.