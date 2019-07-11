РИАМО - 11 июл. За первую декаду июля в столице выпало 12% от месячной нормы осадков, а температура была на 1,3 градуса ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первая декада июля в столице выдалась прохладной. Средняя температура на градус с небольшим (на 1,3) была ниже положенной нормы, но начинался месяц с тепла. 1 июля ночью по станции ВДНХ было 10,4 градуса, днем почти плюс 26 градусов. В дальнейшем постепенно похолодало. И на протяжении всей декады температура колебалась около двадцатиградусной отметки», – говорится в сообщении.

Несмотря на нежаркую погоду и преобладающее влияние циклонов, осадков на станции ВДНХ выпало немного, сумма осадков составила почти 10 миллиметров, или 12% от месячной нормы. Самым дождливым днем было 6 июля. За ночь и день тогда выпало 3,5 миллиметра осадков.

«Холоднее, чем на северо-востоке столицы, была в ее юго-западных и северо-западных районах. В районе МГУ средняя температура оказалась ниже нормы на 2,1 градуса, осадков было больше, 12% от нормы или почти 11 миллиметров», – добавляется в материале.

В районе Тимирязевской сельхозакадемии (север Москвы) температура в первой декаде июля отставала от нормы на 2,2 градуса. Осадков выпало меньше – всего 6,3 миллиметра или 7% от месячной нормы.