РИАМО - 11 июл. Градостроительно-земельная комиссия Москвы выставит на торги крупный земельный участок в районе Северный в аренду для строительства большого бизнес-центра со сроком действия договора аренды для инвестора – 7 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«На земельном участке площадью 3,5 гектара, выделенном городом, потенциальный инвестор может построить бизнес-центр общей строительной площадью 156,8 тысячи квадратных метров. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в СВАО составит 64,025 миллиона рублей», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Департамент в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит потенциальным инвесторам через городские торги осуществить строительство бизнес-центра в установленные сроки. Земельный участок расположен по адресу: шоссе Долгопрудненское, владение 5.