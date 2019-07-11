РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 июл. Взрослая поликлиника Дзержинской городской больницы после ремонта начала принимать пациентов в обычном режиме, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в медучреждении затопило этажи. Временно исполняющий полномочия главы округа Людмила Иванова оперативно обратилась в областное правительство. Министерство здравоохранения выделило 2,5 миллиона рублей на этот незапланированный ремонт. Из–за аварии пострадали второй и третий этажи поликлиники.

«Восстановительные работы завершены, больница готова к полноценной работе. Более подробную информацию о работе специалистов поликлиники можно уточнить у администратора, который консультирует пациентов на первом этаже здания», – говорится в сообщении.