РИАМО - 11 июл. На территории Москвы в начале следующей недели синоптики прогнозируют потепление и солнечную погоду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В начале следующей недели потоки в средней тропосфере меняются на южные. И с середины июля москвичи, соскучившиеся по летней погоде, смогут порадоваться солнцу и погреться!» – говорится в сообщении.

Солнце выглянет из-за туч уже в ближайшую субботу, и за счет этого температура повысится до 17-19 градусов. Атмосферное давление начнет медленно повышаться.

В воскресенье атмосферное давление продолжит расти, облачность уменьшится, а дождей, скорее всего, не будет.