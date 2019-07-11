РИАМО - 11 июл. С 1 января по 30 июня в адрес министерства строительного комплекса Московской области поступило 1241 обращение граждан, более половины из них касались вопросов ликвидации аварийного фонда, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

По словам главы ведомства Руслана Тагиева, обращения от жителей поступают в Центр управления регионом. С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.

«В июне общее количество обращений составило 172. Большая часть обращений (112) была посвящена теме расселения аварийного жилого фонда. На долю вопросов, касающихся строительства социально значимых объектов, пришлось 34 обращения. Остальные сообщения были перенаправлены в другие ведомства, так как не относились к компетенции министерства», – говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия в областной Минстрой поступило 1241 обращение. Более половины из них (698) касались вопросов расселения аварийного фонда, 139 – относились к теме строительства объектов социального назначения.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные законом сроки», – уточнил Тагиев.