РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 июл. На территории летнего детского лагеря «Солнышко» в горокруге Дзержинский спасатели показали детям спецтехнику в рамках проведения всероссийской акции «Безопасность детства», говорится в сообщении пресс-службы отдела надзорной деятельности Люберец.

Мероприятие проходило 10 июля на базе МБОУ «Лицей №6» «Парус».

«Спасатели совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности продемонстрировали детям спецтехнику, рассказали о ее основных характеристиках, а также о применении ее в боевых действиях. После чего каждый из детей получил возможность лично воспользоваться гидравлическим и механизированным инструментом, а также стволом высокого давления», – говорится в сообщении.

Для детей также провели лекцию о безопасности жизнедеятельности соответствующими органами.

Сотрудники МЧС ответили на многочисленные вопросы детей, напомнив им о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, распространили наглядную агитацию в виде листовок и памяток по действиям при различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.