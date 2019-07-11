РИАМО - 11 июл. Жители и гости Подмосковья чаще всего вызывают скорую и полицию через мобильное приложение системы-112, также значительное число сообщений носят справочный характер, говорится в сообщении пресс-службы пресс-секретаря вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Мобильное приложение системы-112 Московской области имеет широкий функционал и удобно в использовании. С помощью него пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации, вызвать необходимые экстренные службы, получить справочную информацию о способах оказания первой помощи и действиях при различных происшествиях.

«Одним из важных преимуществ мобильного приложения системы-112 является геопозиционирование. Принимая запрос через мобильнее приложение, оператор системы-112 автоматически видит местоположение обратившегося, что сокращает время обработки заявки», — отметил Пестов.

Также пользователи мобильного приложения системы-112 могут размещать сообщения о происшествии в ленте новостей. Например, оказавшись свидетелем ДТП можно разместить информацию об этом на специальной карте приложения. Это сообщение увидят операторы, организующие оперативное реагирование и другие участники движения, которые смогут выбрать другой маршрут объезда.

Кроме того, в приложении внедрен специальный раздел, где размещена карта региона с отмеченными на ней адресами экстренных служб и госучреждений. С помощью карты можно найти адрес ближайшей больницы, МФЦ и отдел полиции. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.