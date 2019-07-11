РИАМО - 11 июл. В Москве и Подмосковье на предстоящих выходных будет солнечно, в воскресенье также ожидается перерыв после многочисленных дождей, сообщается на сайте «Метеоновости».

Июль слывет самым теплым и солнечным месяцем, но пока погода в Москве не радует обилием солнца и тепла. В тыловой части циклона, который ушел на Коми, в Москве и области похолодало. Средняя суточная температура воздуха составляет 15-16 градусов, что больше подходит середине июня или второй половине августа.

«Северный ветер сохранится в столице в пятницу и субботу. Поэтому особого тепла пока ждать не приходится. Но циклоны далеко на севере, поэтому в регионе облаков станет меньше, а солнца больше!» – говорится в сообщении.

В пятницу в столице с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, днем он будет небольшим. Ночь прохладная, температура в городе 10-12 градусов, по области от 9 до 14 градусов. Днем температура повысится до 16-18 градусов в Москве и до 14-19 градусов по области. Температура будет соответствовать концу августа.

В субботу примерно такая же погода, но атмосферное давление начнет медленно повышаться. В Москве ночью будет прохладно, 8-10 градусов, днем за счет солнца температура повысится до 17-19 градусов.

«В Подмосковье ночная температура местами будет понижаться до 7 градусов, что замедлит рост и созревание теплолюбивых культур. Днем по региону 15-20. Фон температуры окажется ниже нормы на 3-4 градуса», – отмечается в материале

В воскресенье атмосферное давление продолжит расти, облачность уменьшится. Теплее на 1-2 градуса станет и ночь, и день. И 14 июля зонты, скорее всего, не пригодятся.