«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney 14 вопросов | Пройден 10 раз Пройдите викторину РИАМО к выходу фильма «Король Лев» и вспомните культовый диснеевский мультик. Начать тест

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (1/14) В каком году вышел первый мультфильм «Король Лев»? Фото сайт kinopoisk.ru © 1989 Премьера мультфильма состоялась в 1994 году 1994 2002

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (2/14) Кто исполнил саундтрек «Circle of life», звучащий в начале мультфильма? Фото gifer.com © А. Песню «Circle of life» исполнили американская певица Кармен Твилли (Carmen Twillie) и южноафриканский продюсер и композитор Лебо M. (Lebo M.). Часть Лебо исполняется на языке зулу – самом распространенном в ЮАР. Кармен Твилли и Лебо M. Ее написал Элтон Джон – он же и исполнил Брайан Адамс

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (3/14) Где разворачивается история «Короля Льва»? Фото сайт kinopoisk.ru © Сюжет «Короля льва» развивается в африканской саванне В африканской саванне В джунглях Амазонки В египетской пустыне

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (4/14) Одним из малоизвестных, но важных персонажей во вселенной «Короля Льва» считается Копа. Кто это? Фото сайт kinopoisk.ru © Друг детства короля Муфасы Копа — неофициальный первенец Симбы и Налы. Он играет одну из главных ролей в книгах цикла «The Lion King: Six New Adventures», выпущенных одновременно с мультфильмом. Первый сын Симбы Мудрая обезьяна

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (5/14) Кто в мультфильме озвучивал брата короля Муфасы – злодея Шрама? Фото сайт kinopoisk.ru © Джим Керри Уилл Смит Льва Шрама озвучил Джереми Айронс Джереми Айронс

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (6/14) Какой титул носит птица Зазу? Фото сайт kinopoisk.ru © Главный охранник королевства Зазу является советником короля Советник короля Придворный шпион

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (7/14) Как зовут львицу, в которую влюбился Симба? Фото сайт kinopoisk.ru © Витани Сараби Избранницу принца Симбы зовут Нала Нала

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (8/14) Куда юные Симба и Нала отправились на прогулку, нарушив запрет короля? Фото gifer.com © Симба и Нала отправились гулять по слоновьему кладбищу На слоновье кладбище На кладбище носорогов На львиное кладбище

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (9/14) Какой персонаж первым напомнил Симбе о его королевском долге? Фото сайт kinopoisk.ru © Тимон и Пумба Львица Шеро, живущая в джунглях Это была обезьяна по имени Рафики. Мудрая обезьяна Рафики

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (10/14) К какому виду принадлежит Пумба? Фото gifer.com © Тогийская бабирусса Большая лесная свинья Пумба – бородавочник! Этот вид семейства свиней обитает на большей части Африки. Африканский бородавочник

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (11/14) А кто такой Тимон? Фото сайт kinopoisk.ru © Африканский суслик Хитроватый и ловкий Тимон – сурикат, обитатель южноафриканских саванн. Сурикат Мангуст

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (12/14) Что из себя представляют звезды, по мнению Тимона? Фото gifer.com © Тимон считал, что звезды – это светлячки Это просто светлячки Души животных, которые покинули этот мир Алмазы на небесном своде

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (13/14) Что означает культовая фраза «Хакуна матата»? Фото сайт kinopoisk.ru © Забудь о проблемах В переводе с языка суахили фраза «Хакуна матата» означает «Без забот». Без забот Всегда будь счастлив

«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (14/14) Какой была финальная сцена мультфильма? Фото сайт kinopoisk.ru © В конце жителям саваны показывают дочь Симбы и Налы, история которой легла в основу продолжения «Короля Льва». Обитателям саванны показывают дочь Симбы и Налы Симба издает победный рык Общий план цветущих земель прайда

Вы – Симба Вы неплохо знакомы с культовым творением Disney и сможете сравнить его с новинкой от Джона Фавро. С главным героем мультфильма львом Симбой вас объединяет авантюризм: даже не зная верного ответа, вы стремитесь угадать как можно больше. Пересмотрите мультфильм и развивайте смекалку. Тогда вас точно не обманет коварный Шрам, а в будущем с у вас есть все шансы возглавить земли Прайда. Фото сайт kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Вы – Зазу Вас не так-то просто одурачить. Как и мудрец Зазу, вы обладаете острым умом, подмечаете детали и не попадаетесь на уловки. Этот персонаж неспроста получил свой титул – он всегда принимает вдумчивые решения и помогает другим героям не попасть впросак. Вы точно не одобрите опасную прогулку по Слоновьему кладбищу и сможете рассудить любой спор, поэтому к вашему мнению прислушивается сам король cаванны. Так держать! Фото сайт wikifur.com © Поделиться результатом

Вы – Пумба Вероятно, вы решили пройти викторину забавы ради – результат далек от блестящего. Как и здоровяк Пумба, вы следуете девизу «Хакуна Матата» и не особо паритесь. Хватит постоянно искать вкусных жуков и отмокать в источниках! Лучше запаситесь терпением и попкорном – грядет премьера полнометражного фильма, который будет намного интереснее смотреть, изучив диснеевскую нетленку. Фото сайт kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Следующий вопрос