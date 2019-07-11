«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney
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Пройдите викторину РИАМО к выходу фильма «Король Лев» и вспомните культовый диснеевский мультик.
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (1/14)
В каком году вышел первый мультфильм «Король Лев»?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (2/14)
Кто исполнил саундтрек «Circle of life», звучащий в начале мультфильма?
Кармен Твилли и Лебо M.
А. Песню «Circle of life» исполнили американская певица Кармен Твилли (Carmen Twillie) и южноафриканский продюсер и композитор Лебо M. (Lebo M.). Часть Лебо исполняется на языке зулу – самом распространенном в ЮАР.
Ее написал Элтон Джон – он же и исполнил
Брайан Адамс
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (3/14)
Где разворачивается история «Короля Льва»?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (4/14)
Одним из малоизвестных, но важных персонажей во вселенной «Короля Льва» считается Копа. Кто это?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (5/14)
Кто в мультфильме озвучивал брата короля Муфасы – злодея Шрама?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (6/14)
Какой титул носит птица Зазу?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (7/14)
Как зовут львицу, в которую влюбился Симба?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (8/14)
Куда юные Симба и Нала отправились на прогулку, нарушив запрет короля?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (9/14)
Какой персонаж первым напомнил Симбе о его королевском долге?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (10/14)
К какому виду принадлежит Пумба?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (11/14)
А кто такой Тимон?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (12/14)
Что из себя представляют звезды, по мнению Тимона?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (13/14)
Что означает культовая фраза «Хакуна матата»?
«Король Лев»: викторина по вселенной мультфильма Disney (14/14)
Какой была финальная сцена мультфильма?
Вы – Симба
Вы неплохо знакомы с культовым творением Disney и сможете сравнить его с новинкой от Джона Фавро. С главным героем мультфильма львом Симбой вас объединяет авантюризм: даже не зная верного ответа, вы стремитесь угадать как можно больше. Пересмотрите мультфильм и развивайте смекалку. Тогда вас точно не обманет коварный Шрам, а в будущем с у вас есть все шансы возглавить земли Прайда.
Вы – Зазу
Вас не так-то просто одурачить. Как и мудрец Зазу, вы обладаете острым умом, подмечаете детали и не попадаетесь на уловки. Этот персонаж неспроста получил свой титул – он всегда принимает вдумчивые решения и помогает другим героям не попасть впросак. Вы точно не одобрите опасную прогулку по Слоновьему кладбищу и сможете рассудить любой спор, поэтому к вашему мнению прислушивается сам король cаванны. Так держать!
Вы – Пумба
Вероятно, вы решили пройти викторину забавы ради – результат далек от блестящего. Как и здоровяк Пумба, вы следуете девизу «Хакуна Матата» и не особо паритесь. Хватит постоянно искать вкусных жуков и отмокать в источниках! Лучше запаситесь терпением и попкорном – грядет премьера полнометражного фильма, который будет намного интереснее смотреть, изучив диснеевскую нетленку.
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