РИАМО - 11 июл. Басманный суд Москвы арестовал 10 сотрудников аэропорта «Домодедово», подозреваемых в получении взятки, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест 10 сотрудникам Домодедовской таможни», – сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело возбудили по статье 290 УК РФ (получение взятки).

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком до 5 сентября 2019 года», – уточнил представитель пресс-службы.

Среди арестованных числятся сотрудники различных отделов таможни аэропорта: Владимир Черниц, Сергей Гайворонский, Олег Шевченко, Евгений Лапшин, Елена Ткаченко, Екатерина Рузина, Виолетта Вербова, Константин Баграев, Яна Колосова, Александр Елоев.

Ранее СМИ сообщали, что рядовых сотрудников и старшего смены Домодедовской таможни пригласили на вручение грамот за хорошую службу и объявили им о задержании по делу о получении взятки.