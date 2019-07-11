РИАМО – 11 июл. В столичном районе Солнцево появится медицинский центр с гаражом, земельный участок под строительство разыграют на электронном аукционе, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Ранее было принято решение о выставлении на торги по аренде земельного участка площадью 0,2 гектара для строительства медицинского центра в районе Солнцево, ЗАО.

«Департамент городского имущества Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит потенциальным инвесторам по итогам проведения городских торгов арендовать земельный участок и построить медицинский центр с гаражом. Срок действия договора аренды между городом и инвестором составит 2 года и 8 месяцев», – отмечается в сообщении.

Земельный участок расположен по адресу: улица Авиаторов, владение 7, корпус 15.

«Потенциальный инвестор может построить объект капитального строительства общей строительной площадью 2,19 тысячи квадратных метров и гараж, площадь которого – 840 квадратных метров. Начальный размер годовой арендной платы за участок составит 970,9 тысячи рублей», – пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.