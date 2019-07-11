РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 июл. Ребятам, посещающим пришкольный детский лагерь «Сказочный» в подмосковном Красногорске, рассказали о правилах безопасности на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Увлекательное занятие по дорожной безопасности в летнем лагере «Сказочный». Ребята повторили вместе с инспекторами правила дорожной безопасности для пешеходов, пассажиров и водителей двухколесного транспорта. Инспекторы продемонстрировали, как правильно применять защитную экипировку, и рассказали о ее защитных свойствах», – говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД подарили участникам встречи световозвращающие элементы.

«Также ребята выступили в поддержку социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность», и сделали памятное фото с хештегом компании #СамыйЦенныйПассажир», – заключается в сообщении.