РИАМО – 11 июл. Торгово-промышленная палата Московской области с 8 по 31 июля принимает заявки на участие в конкурсе «Леди-Бизнес. Подмосковье - 2019», отбор проводится одновременно в 20 муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, конкурс проводится с целью популяризации женского бизнеса и в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого на территории Подмосковья.

«Леди-Бизнес» – это конкурс делового имиджа, красоты и стиля, управленческих и предпринимательских навыков, умения выбрать и вести свое дело, а также женской гармонии и баланса! Конкурс позволит многим предпринимательницам не только подтянуть свои бизнес-навыки, но подчеркнуть для себя новые маркетинговые подходы для развития своего бизнеса, разносторонний нетворкинг поможет женщинам добиться успеха в своем деле», – отметил Хромов.

До 27 июля пройдут муниципальные этапы, победительницы которых получат не только звание «Леди-Бизнес» в своем муниципалитете, но и право принять участие в финале регионального конкурса.

«Муниципальные этапы будут состоять из предварительного дистанционного онлайн-голосования и очных финалов. Даты и места проведения муниципальных этапов будут размещены на сайтах и аккаунтах в социальных сетях муниципальных торгово-промышленных палат и отделений», – уточняется в сообщении.

Финал пройдет в Наро-Фоминске на площадке областного предпринимательского форума в конце июля.