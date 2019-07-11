РИАМО – 11 июл. В городском округе Мытищи, где вспыхнул пожар на Северной ТЭЦ, открыли движение транспорта по Волковскому и Осташковскому шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее был закрыт участок с 1-го километра Осташковского шоссе до торгового центра «Июнь». Кроме того, затруднено движение на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах. Автомобилистам рекомендовали использовать для объезда Липкинское и Алтуфьевское шоссе.

«Движение по Волковскому и Осташковскому шоссе открыто», – отмечается в сообщении.

На территории Северной ТЭЦ в Мытищах произошел пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

Видео пожара на ТЭЦ в Мытищах>>