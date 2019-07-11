РИАМО - 11 июл. В жилом доме 1959 года постройки на улице Винокурова в Юго-Западном округе Москвы будет проведен капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Ремонт предусматривает полный спектр работ, начиная от восстановления и укрепления фасада здания, заканчивая заменой флагодержателей и установкой решетки для чистки обуви при входе в подъезд», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В рамках проведения капитального ремонта предусматриваются работы по промывке кирпичных поверхностей фасада, его пропитка гидрофобизатором, частичное обновление штукатурного покрытия цоколя и его облицовка керамогранитом.

Дополнительно будет проведена очистка вентиляционных шахт от следов биопоражения и их обработка антисептическими составами. В части ремонта балконов планируется очистка металлических элементов ограждений и их окраска антикоррозионными составами.

«В части замены коммуникаций будет обновлена система электроснабжения, в том числе этажные щиты и общедомовое освещение. Также модернизация коснется систем водоснабжения, водоотведения и отопления», – добавила руководитель Мосгосэкспертизы.