РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Команда 257 пожарной части Подольска стала призером I этапа соревнований по рыбной ловле, организованного Подольским теруправлением силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», говорится в сообщении Подольского ТУ СиС.

К Подольскому территориальному управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» относятся территории Подольска и Наро-Фоминска. Поэтому первый этап соревнований по спортивной рыбалке среди сотрудников пожарных частей, относящихся к ТУ СИС, провели 10 июля в Наро-Фоминском городском округе, вблизи деревни Шустиково. День был пасмурным, но не дождливым. Для гостей мероприятия провели мастер-класс по рыбной ловле и ее приготовлению с дегустацией.

«За неимением лучшего, в зачет шла рыбешка любой величины, попавшая на крючок. Интрига лидерства сохранялась до самого последнего взвешивания и по итогам соревновательного дня с результатом в 1093 грамма победителями I этапа соревнований стала команда огнеборцев 239 пожарной части (Наро-Фоминска). Второе место с результатом в 974 грамма закрепилось за командой 257 пожарной части (микрорайона Львовский Подольска), на третьем месте с выловленными 637 граммами рыболовы 278 пожарной части (Наро-Фоминска)», – говорится в сообщении.

Отдельного приза за самую крупную рыбу этапа был удостоен командир отделения 239 пожарной части Александр Куцин. Вес карася, пойманного им на водоеме, составил 373 грамма. Кроме того, приз за первую пойманную рыбу получил начальник караула 278 пожарной части Юрий Лебедкин.