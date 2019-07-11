РИАМО - 11 июл. Систему дистанционного электронного голосования, которая впоследствии будет применяться на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября, начали тестировать в четверг в Московском парламентском центре, передает в четверг корреспондент РИАМО.



Тестирование проводится в три этапа. На первом этапе участие принимают студенты - с помощью данной системы они выберут лучшего председателя студенческого совета Москвы.



«Электронное голосование студентов проводится для того, чтобы протестировать специальное программное обеспечение, которое будет работать на электронном дистанционном голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму в сентябре этого года», - сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.



По его словам, заявки на голосование в данном этапе подали порядка 2 тысяч человек, принять участие в тестировании системы смогут 1,8 тысячи. На данный момент проголосовало около 300 человек.



«Тестирование идет хорошо, в том смысле, что выявляются определенные недоработки, которые нужно выяснить, чтобы 8 числа все прошло в штатном режиме», - сказал руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием, председатель комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты столицы Илья Массух.



После первого этапа бета-тестирования студенты укажут на возможные ошибки и смогут оставить свои замечания и предложения.