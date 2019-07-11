РИАМО - 11 июл. Школу на 1,1 тысячу мест построят в столичной Коммунарке на улице Бачуринская, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Градостроительно-земельная комиссия города приняла решение о предоставлении ООО «ГСД» земельного участка общей площадью 3,2 гектара в аренду для строительства средней образовательной школы сроком на 6 лет.

«Средняя школа в Коммунарке рассчитана на 1,1 тысячу мест, суммарная поэтажная площадь объекта составит 12670 квадратных метров. После ввода в эксплуатацию школа будет передана в собственность города», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Департаментом городского имущества в установленном порядке будут оформлены земельно-правовые отношения с инвестором для строительства школы.

Земельный участок расположен в поселении Сосенское, поселок Коммунарка, улица Бачуринская, владение 5. Строительство будет проходить в рамках государственной программы «Развитие образования города Москвы «Столичное образование».