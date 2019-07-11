РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июл. Детский сад №49 «Золотая рыбка» из подмосковного Красногорска стал лауреатом регионального конкурса и вошел в десятку лучших дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) региона, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Определены победители и лауреаты пятого регионального конкурса «Лучший детский сад-2019». По его результатам выявлены 10 лучших дошкольных образовательных организаций Московской области. В их число вошел МБДОУ детский сад №49 «Золотая рыбка» городского округа Красногорск, заведующий Анжела Плаксинова», – говорится в сообщении.

Специальная комиссия оценивала имидж детского сада, развитие инфраструктуры, внедрение дополнительных образовательных программ, участие и победы воспитанников и педагогов в конкурсах и выставках.

«Награждение победителя состоится в августе на форуме педагогов. Конкурс проводится с 2015 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева», – добавляется в сообщении.

Основная цель проекта – поиск и практика инновационного опыта работы дошкольных образовательных организаций в Подмосковье, повышение качества и формирование позитивного имиджа дошкольного образования в регионе.