РИАМО – 11 июл. Пожарные локализовали возгорание, возникшее на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах, сообщает ТАСС.

«В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров», – сказал представитель МЧС.

На территории Северной ТЭЦ в Мытищах произошел пожар. Высоту факела оценили в 50 метров.

В настоящее время закрыт участок с 1-го километра Осташковского шоссе до торгового центра «Июнь». Кроме того, затруднено движение на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах. Автомобилистам рекомендовали использовать для объезда Липкинское и Алтуфьевское шоссе.

Схема движения автобусов, следующих по маршруту №15 станция «Мытищи – Челобитьево», изменена в связи с пожаром.

Транспортные средства доезжают до остановочного пункта «Ядреево» и возвращаются на автостанцию «Мытищи».

Видео пожара на ТЭЦ в Мытищах>>