РИАМО – 11 июл. Подмосковье подобрало для инвесторов 51 участок под гостиничное строительство, ключевыми критериями получения субсидии являются регистрация юридического лица на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, каждый участок обладает значительным инвестиционным потенциалом, расположен или в высокоурбанизированных населенных пунктах, или же вблизи известных достопримечательностей, которые являются центром притяжения большого количества отдыхающих.

«Наибольшее количество участков у нас подобрано для строительства гостиничных комплексов – 39. Это участки в Сергиевом Посаде, Коломне, Одинцовском и Дмитровском городских округах, Серпухове, Чехове, Зарайске, Павловском Посаде, городских округах Солнечногорск, Красногорск, Пушкинском и Талдомском городских округах. Это приоритетные локации, для развития которых правительством Московской области предусмотрены различных меры поддержки», – отметил Хромов.

Он рассказал, что помимо выделения земельных участков без торгов, инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество, а также частично компенсировать затраты на строительство инженерной инфраструктуры.

Ключевыми критериями получения субсидии являются регистрация юридического лица на территории Московской области, соответствие гостиницы категории «три звезды и выше», создание не менее 20 номеров, инвестиции в возведение в сумме не менее 50 миллионов рублей, а также размещение в приоритетных локациях.

«Инвесторы могут компенсировать до 100% на подведение коммуникаций, но не более чем 80 миллионов рублей или 15% от общего объема затрат на строительство объекта», – заключается в сообщении.