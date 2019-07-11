РИАМО - 11 июл. Всех желающих приглашают принять участие в IV Открытом интеллектуально-спортивном болотном квесте в Верее Орехово-Зуевского городского округа, в прошлом году Кубок квеста достался команде из поселка Савинское, сообщается на странице местного Дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Дом культуры имени А.М. Горького в поселке Верея приглашает принять участие в четвертом болотном квесте. Для участия необходимо подать заявку до 15 июля», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, для участия приглашаются команды по 8 человек (+1 человек, отвечающий за фото- и видеосъемку, но не участвующий в испытаниях). Возраст участников – от 14 лет и старше. От каждой команды требуется «Визитная карточка» в виде названия команды и девиза (тема: «Год театра в России»).

Заявку с указанием названия команды, ФИО участников и контактным телефоном нужно подать либо по телефону 8(496)416-21-40, либо по электронной почте: dk-vereia@yandex.ru.

По сведениям агентства, квест пройдет 20 июля по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, поселок Верея, улица Центральная, дом №30. Начало в 10:00. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8(496)416-21-33.

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